Abbandono di animali: fenomeno estivo, ma non solo. I volontari dell'Enpa raccontano la situazione in Valdarno

di Sara Ghironi

Focus su gatti e cani: se per i cani il fenomeno degli abbandoni sembra in diminuzione, ci sono invece tantissimi gattini che vengono recuperati e aspettano di essere adottati



Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa cani Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati Enpa Gatti abbandonati

L’abbandono di un animale domestico, che si tratti di un cane oppure di un gatto, rappresenta un problema che, seppure si presenti principalmente in estate, in realtà perdura tutto l’anno.

Adottare un animale domestico è, difatti, una scelta che va ben ponderata ed i volontari Enpa sono costantemente presenti quando si tratta di aiutare nella scelta dell’animale e seguirne l’iter di inserimento all’interno della famiglia, come ben evidenziato dalle parole della Presidentessa Enpa Valdarno Luigina Bassani, la quale ricorda che dall’inizio dell’anno l’associazione è intervenuta per recuperare 94 cani ed il 70% di questi è stato restituito ai proprietari, in quanto dotati di microchip. Circa 35 cani, invece, sono entrati in canile e, successivamente, adottati.

Purtroppo però, se l’abbandono dei cani sembra andar diminuendo, molto diversa è la situazione nel mondo felino, che invece vede periodi di vero e proprio incremento del fenomeno. Letizia Cipriani, volontaria di Enpa Valdarno, spiega nel dettaglio la problematica e, soprattutto, fa un focus su quanto sia fondamentale la sterilizzazione, proprio per arginare gli abbandoni felini. Nonostante, difatti, si stia promuovendo una forte campagna di sterilizzazione, la colonia felina è in forte aumento e sarebbero necessarie diverse adozioni.

“Dal 2013, infatti, - sostiene Cipriani – abbiamo sterilizzato circa 5000 gatti randagi, grazie alla collaborazione con Usl 8 veterinaria e con nostri veterinari privati convenzionati. Ogni anno – prosegue – vengono dati in adozione dai 250 ai 310 gattini, mentre soccorriamo in media 50 incidentati l’anno. Ricordo che, a breve, saranno disponibili per l’adozione 60 gatti e di una ventina di questi sono già visibili le foto nella vetrina della nostra pagina facebook”.