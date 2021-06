A1, partono lavori di consolidamento alle gallerie tra Firenze Sud e Scandicci: stop al pedaggio nei tratti dei cantieri

di Glenda Venturini

I lavori al via da mercoledì 23 giugno, il completamento è previsto entro il 31 agosto. Ecco quali sono i tratti in cui si sarà esentati dal pedaggio durante i lavori





Partono mercoledì 23 giugno, sulla A1, i lavori di consolidamento all'interno delle gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone, Melarancio situate in carreggiata esterna, in direzione nord, nel tratto compreso fra i caselli di Firenze Sud e Scandicci. I cantieri limiteranno lo spazio a disposizione del traffico, e la percorribilità del tratto in direzione Bologna verrà garantita dalle due corsie presenti nel tratto di A1 complanare.

Si tratta di interventi programmati secondo gli standard di controllo delle gallerie introdotti in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture, progettati sulla base del piano nazionale condiviso con il Dicastero e sono stati progettati su 4 fornici con una previsione di intervento su circa 16.000 metri quadrati. Gli interventi, spiega Autostrade, verranno eseguiti in modalità continuativa impiegando più squadre impegnate su diversi turni, per garantirne il completamento nel minor tempo possibile, entro il 31 agosto.

Per limitare l'impatto sulla viabilità, la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha pianificato, in condivisione con il Ministero e le Istituzioni territoriali, un cronoprogramma che prevede la rimodulazione del cantiere nelle giornate in cui sono stimati volumi di traffico maggiori. Verrà inoltre predisposto un osservatorio giornaliero per valutare tutti gli impatti sul traffico e le eventuali ottimizzazioni.



CASELLO CHIUSO

Durante il periodo dei cantieri, e fino al 31 agosto, la stazione di Firenze Impruneta rimarrà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa i veicoli leggeri provenienti da Roma con destinazione Impruneta potranno uscire a "Villa Costanza", per poi rientrare in direzione Sud e raggiungere la stazione di Firenze Impruneta. I mezzi pesanti provenienti da Roma con destinazione Impruneta potranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci da cui rientrare in direzione di Roma, per raggiungere Firenze Impruneta. Chi, invece, entra alla stazione di Firenze Impruneta ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in direzione di Roma e potrà uscire alla stazione di Firenze Sud, da cui rientrare in direzione Bologna.