A1 bloccata dai ristoratori, strade interne del Valdarno invase da camion e auto

di Monica Campani

In maniera particolare invasa dai mezzi Pian di Rona, il tratto che da Matassino conduce fino al casello autostradale di Incisa-Reggello e quello dal casello Valdarno verso il fiorentino



Notevoli le ripercussioni che si sono avute in Valdarno sulla viabilità per la chiusura dell'A1 a causa della manifestazione dei ristoratori all'altezza di Incisa. I manifestanti hanno bloccato il tratto valdarnese dell'autostrada dalle 10 circa di questa mattina e fino alle 14, e Autostrade ha disposto la chiusura del casello di Firenze Sud in entrata verso sud, e quello di Valdarno in entrata verso nord.

Di conseguenza il traffico si è letteralmente riversato in maniera massiccia sulla viabilità ordinaria del Valdarno, non solo lungo la direttrice principale della Sr69, ma anche su strade provinciali e comunali, come quella di Renacci, dove, forse seguendo le indicazioni di mappe e navigatori, si sono create anche difficoltà per camion e mezzi pesanti.