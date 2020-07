A San Giovanni la croata Katarina Trehub

di Michele Bossini

Un innesto che rinforza il reparto delle "lunghe"





Il Galli San Giovanni, che da quest'anno avrà Bruschi srl come main sponsor sulla divisa da gioco, ha messo a segno un nuovo colpo di mercato tesserando la pivot croata classe 1997 Katarina Trehub, che a livello giovanile ha anche vestito la maglia della nazionale del suo Paese. A Bolzano in A2 lo scorso anno, si è fatta notare sia per la buona media punti che per il numero di rimbalzi catturati.