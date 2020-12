A rischio caduta i due cedri del Libano di piazza IV Novembre: dovranno essere abbattuti

di Glenda Venturini

La perizia tecnica commissionata dal comune di Reggello ha messo in evidenza che le due piante sono in pessime condizioni, in parte secche, una delle due ha uno spacco di sei metri. Troppo pericolose, anche per essere soltanto potate. In questi giorni si svolgerà il taglio, nel frattempo la piazza, per garantire la pubblica incolumità, resta chiusa





Saranno abbattuti i due imponenti cedri del Libano di piazza IV Novembre a Reggello: troppo pericolosi, nelle attuali condizioni potrebbero cadere e mettere a rischio la pubblica incolumità. A certificare lo stato di salute delle piante è stata una perizia tecnica commissionata dal comune di Reggello sulle alberature presenti sul territorio comunale.

In merito ai due cedri di piazza IV Novembre, i tecnici hanno certificato un rischio elevato di propensione al cedimento: "Le due piante presentano chiome con seccumi diffusi, una fruttificazione scarsa, una forma non più piramidale e i rami, che si sono sviluppati in verticale, sono a rischio di un imminente scosciamento. Una delle due essenze presenta inoltre una ferita longitudinale lunga 6 metri. Un intervento di potatura -spiegano i tecnici - risulterebbe non risolutivo, ma anzi dannoso perché comporterebbe una squilibrio importante del carico dell’albero, contro ogni buona norma arbicolturale".

Per questo nei prossimi giorni si procederà al taglio, ma intanto la piazza resta chiusa in via precauzionale. "Nei prossimi giorni - spiega l'assessore Del Sala - nella consapevolezza del valore simbolico ed ambientale, ma per preservare l’incolumità fisica di tutti i cittadini, considerato che le due piante si trovano in un parcheggio attiguo alla scuola, attualmente anche area fruita dagli alunni, si procederà al taglio. Considerate le cattive condizioni meteorologiche e le previsioni di possibili peggioramenti nei prossimi giorni, per motivi precauzionali la piazza IV Novembre sarà chiusa fino alla messa in sicurezza del luogo".