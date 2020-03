A Rignano contagiata una 29enne. È in buone condizioni nella sua abitazione

di Redazione

Anche il territorio comunale di Rignano registra il suo primo contagio, comunicato dalla Ausl Toscana Centro nel consueto bollettino giornaliero





C'è il primo caso di contagio anche a Rignano, registrato oggi nel bollettino quotidiano della Ausl Toscana Centro. Si tratta di una donna di 29 anni che, come ha reso noto l'azienda sanitaria, ai trova in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Cresce ancora il numero dei contagi in Valdarno, sia aretino che fiorentino. L'appello dei sindaci e delle autorità sanitarie rimane sempre lo stesso: rimanete a casa, rispettate i divieti imposti dal decreto, muovetevi solo per questioni di lavoro, di salute o per la spesa, limitando al massimo gli spostamenti.