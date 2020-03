A Palazzo Varchi esposto il tricolore. Chiassai: "Simbolo di unità contro il Coronavirus"

di Redazione

Da oggi le bandiere tricolori sono esposte dalle finestre del palazzo comunale. Un segno di comunità e orgoglio, ha spiegato il sindaco di Montevarchi





Bandiere tricolore esposte sulla facciata di Palazzo Varchi: è l'iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale di Montevarchi, come spiega il sindaco Silvia Chiassai Martini. “Siamo in una fase di vita difficile e particolare, ma è altrettanto provato che gli italiani nel momento di maggiore sacrificio sono capaci di tirare fuori una forza che spesso dimentichiamo di avere. Per questo motivo, ho deciso di esporre il tricolore nel Palazzo comunale, come simbolo di orgoglio e di unità nazionale nella lotta contro un nemico invisibile, rappresentato dal Coronavirus".

"La bandiera vuole anche essere un richiamo al grande senso di responsabilità che ogni cittadino è chiamato ad avere nel rispetto delle regole, con coscienza e senso civico, per riuscire a vincere questa sfida. Ogni volta che un cittadino vedrà i nostri colori, saprà che non è solo, ma che il Sindaco e tutta la comunità sta lottando insieme a lui. Il pensiero in questi giorni è rivolto ai medici, infermieri, operatori sanitari che sono in trincea per difendere la nostra salute, ma anche alle tante imprese del territorio, costrette a chiudere l’attività o a ridimensionarla, per la tutela del benessere collettivo. A loro non manchi il sostegno delle Istituzioni affinché siano rispettati gli impegni economici per arginare le conseguenze che il virus sta già portando".

"Ai cittadini - conclude Chiassai - chiedo ancora di stare tranquilli, anche se abitudini, stili di vita, e libertà quotidiane sono cambiate. Dobbiamo tutti fare la nostra parte stando a casa il più possibile ed evitando inutili assembramenti per il bene nostro e dei nostri cari. La storia ci insegna che eventi del genere passano, rendendoci più forti, con la convinzione che ci rialzeremo e ripartiremo con maggiore slancio. Il tricolore vuole anche testimoniare la mia vicinanza continua alla città dove il Comune resta sempre un punto di riferimento per tutte le esigenze e necessità dei cittadini e del territorio”.