A Faella arriva la connessione con fibra ottica: primo centro del comune che passa alla rete veloce

di Glenda Venturini

Nei prossimi mesi, gradualmente, sarà attivata su tutto il territorio del comune di Castelfranco Piandiscò





L'abitato di Faella passa alla fibra ottica: l'attivazione del nuovo servizio di connessione veloce a internet è stata annunciata dall'Amministrazione comunale di Castlfranco Piandiscò. Quello di Faella è il primo centro del territorio comunale che passa alla rete in fibra ottica.

"Si tratta di un grande passo avanti per il nostro Comune - ha commentato l'assessore Niccolò Innocenti - frutto del lavoro portato avanti anche in periodo di emergenza sanitaria, che ha rallentato molto il piano programmatico dei lavori. Purtroppo ancora non risulta essere attiva la connessione nella zona industriale della località, a causa del diverso gestore della linea telefonica".

"Durante i prossimi mesi - assicura Innocenti - la connessione sarà attivata gradualmente su tutto il territorio comunale. La fibra rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il territorio e come amministrazione seguiremo costantemente lo sviluppo della linea".