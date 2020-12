A Caposelvi nel giorno dell'Immacolata una cerimonia in memoria delle vittime del Covid

di Glenda Venturini

Dalla frazione del comune di Montevarchi, due cittadini hanno deciso di dedicare una celebrazione alla memoria delle vittime del Covid e in ringraziamento di forze armate, volontari del 118 e tutte le associazioni. Presente anche il sindaco Chiassai Martini



Una cerimonia dedicata alla memoria di tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta a sconfiggere il coronavirus. Si è tenuta oggi, giorno dell'Immacolata Concezione, nel piccolo borgo di Caposelvi, nel comune di Montevarchi. L'idea è nata da due cittadini, Andrea Sisi e Anna Maria Severi, che si occupano delle attività della Parrocchia: hanno poi coinvolto l'Amministrazione comunale che ha aderito attraverso il sindaco, Silvia Chiassai Martini, presente alla celebrazione.

Prima la Santa Messa, poi l'accensione delle luminarie del Natale e del presepe, allestito all'interno della chiesa con delle statue risalenti agli anni prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma soprattutto, il momento del pensiero alle vittime del Covid, e insieme il ringraziemento a coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare in prima linea, anche durante la pandemia: Vigili del fuoco, Carabinieri, Associazioni di volontariato e di Protezione civile.

"Vorrei ringraziare Andrea e Anna prima di tutto, per l'idea che hanno avuto - ha detto Chiassai - in un momento storico difficile come quello attuale, il senso di comunità che si respira a Caposelvi ha un valore ancora più speciale. Mi fa piacere che ci siano i Vigili del fuoco, i Carabinieri, i volontari, che sono punti di riferimento sempre sul nostro territorio, e lo sono stati ancora di più in questa emergenza dovuta alla pandemia. La nostra città è fatta di tante anime, che con il loro forte senso di appartenenza rendono unica la nostra città".