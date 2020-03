A canestro la Fides Montevarchi, stoppate Synergy e Galli Terranuova

di Michele Bossini

Una vittorie e due sconfitte per le valdarnesi che prendono parte ai campionati di serie C





Nel campionato di serie C gold la Fides Montevarchi ha centrato il suo terzo successo consecutivo vincendo in casa del Valdisieve 78-81 dopo un tempo supplementare. I normali quattro periodi non sono bastati a decretare il vincitore di una partita equilibrata (26-15, 36-39, 53-55, 70-70 i parziali), all'overtime la Fides ha dimostrata a freddezza a la cinicità necessarie per vincere il match.

La Synergy ha perso 49-45 lo scontro diretto in casa del Don Bosco Livorno, che grazie a una migliore gestione dei possessi decisivi è riuscito, al termine di una partita giocata punto a punto (18-15; 27-25; 31-33 il progressivo del punteggio), a prevalere.

Le squadre di serie C gold torneranno in campo domani sera (mercoledì) per un turno infrasettimanale nel quale la Fides Montevarchi in casa cercherà di battere il Don Bosco Livorno mentre la Synergy riceverà la capolista Chiusi.

Niente turno infrasettimanale in serie C silver, torneo al quale prende parte il Galli Terranuova e che domenica è stato battuto 100-81 da un Fucecchio sempre avanti nel punteggio e che nel terzo quarto ha piazzato il break risultato decisivo per il successo finale.