A Bellosguardo nasce il "percorso fitness": una palestra immersa nella natura

di Martina Giardi

Il Sindaco Degl'Innocenti o Sanni fa il punto della situazione sulle opere pubbliche e presenta il nuovo "percorso fitness" che sarà inaugurato in concomitanza con una prima gara podistica di "mountain trail runner".





Sabato 12 Settembre alle ore 18.00 verrà inaugurato, all'interno del circuito di Bellosguardo, un percorso fitness con dodici attrezzi ginnici: questo in concomitanza con la partenza della prima edizione del "Mountain trail runner" - gara podistica competitiva maschile e femminile sulla distanza dei 12 km per un dislivello di 250m.

Il Sindaco Degl'Innocenti o Sanni fa il punto sulle opere pubbliche e presenta il nuovo "percorso fitness" : " nonostante la pandemia ci abbia rallentato, siamo riusciti ad inaugurare la pista ciclabile, abbiamo completato i lavori di riqualifica complessiva del'edificio scolastico di Meleto Valdarno, abbiamo inaugurato la farmacia comunale a Vacchereccia, stiamo per inaugurare la biblioteca di Castelnuovo dei Sabbioni e sabatoinaugureremo il primo percorso fitness del Valdarno. Il progetto amplia l'offerta sportiva di quell'area, che è il circuito di Bellosguardo, dove già adesso sipuò camminare, correre e pedalare, di giorno e di notte in maniera totalmente gratuita e libera. Questo è un modo per avere una palestra all'aperto, oltre ad un passo in avanti verso la creazione di un parco dello sport". Il percorso prevede una serie di dodici attrezzi ginnici. Ad ogni postazione è presente un cartello che spiega dettagliatamente come eseguire correttamente l'esercizio; seguendo il percorso, dal primo all'ultimo cartello, si compie un programma di allenamento completo.

In concomitanza con l'inaugurazione del percorso fitness, alle 18.00 partirà la prima edizione della "Mountain trail runner" - una gara podistica competitiva maschile e femminile sulla distanza dei 12 km organizzata dall'ASD Atletic Runner Cavriglia in collaborazione con il " Team Panichi's" e la Csi comitato di Firenze. Il percorso, oltre che all'interno del circuito di Bellosguardo, si snoderà anche in parte nell'ex area mineraria. Verranno premiati i primi dieci atleti assoluti maschili e femminili e i primi dieci atleti veterani maschili e femminili. Il costo di iscrizione è di cinque euro in pre-iscrizione o sette nel giorno della gara. Per quanto riguarda il percorso Luca Panichi rassicura " di solito nelle gare di trail in montagna il dislivello è molto maggiore, in questo caso si tratta di 250m distesi su 12km quindi dovrebbe essere incoraggiante rispetto a un classico trail".

Infine l'appuntamento di domenica 13 con l'ottava edizione de "La Marzocchina" , Francesco Fabbrini " La sinergia tra il comune di San Giovanni Valdarno e Cavriglia è notevole quando si parla di questa manifestazione. Per quest'anno la pedalata prevede 56 km dentro l'area mineraria".