5000 euro per la biblioteca comunale, fondi ministeriali per l'acquisto di nuovi libri

di Matteo Mazzierli

La Biblioteca Comunale di Rignano è tra i beneficiari del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali"





Buone notizie per gli amanti della lettura di Rignano: fondi dal valore di 5000 euro sono stati assegnati alla biblioteca comunale per l'acquisto di nuovi libri in almeno tre librerie del territorio.

Il contributo è rivolto all'editoria libraria della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a favore della biblioteca comunale. La biblioteca di Rignano, difatti, si trova all'interno dell'elenco dei beneficiari che hanno presentato, nei termini indicati dal bando ministeriale, le domande di partecipazione.

Il Comune di Rignano sull'Arno con la Biblioteca Comunale che ha ottenuto un contributo di 5.000,00 euro. Il provvedimento del Ministero, promosso tra le iniziative di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, colpita dall’emergenza Covid-19, prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte di biblioteche, tramite l’acquisto di libri in almeno tre librerie sul proprio territorio. L’investimento si va ad aggiungere agli stanziamenti che l’Amministrazione ogni anno prevede per la Biblioteca Comunale.