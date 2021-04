Celebrazione del 76esimo anno dalla Liberazione: verranno simbolicamente deposte due corone di alloro

di Martina Giardi

Il 25 aprile verrà suonato l'inno nazionale e saranno deposte due corone di alloro in ricordo delle vittime di tutte le guerre e i caduti per la Liberazione. Le celebrazioni avverranno senza pubblico, cause norme anticontagio.





Il 25 aprile,alle 11 in piazza Liberazione a Terranuova Bracciolini, si svolgerà la cerimonia per la celebrazione del 76esimo anniversario della Liberazione. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si terranno senza la presenza di pubblico.

Alla cerimonia - che si svolgerà alle 11 in piazza Liberazione - prenderanno parte il Sindaco Chienni, il Presidente del consiglio comunale Leonardo Migliorini, il rappresentante dell’Anpi del Valdarno, Leno Chisci ed un rappresentante dell’Istituto del Nastro Azzurro. Osservando le norme anti contagio, verrà suonato con la tromba l’inno nazionale da parte del Maestro David Macinai e successivamente deposta la corona di alloro al Monumento ai Caduti per la Libertà. Sarà presente anche Don Enrico Gilardoni che officerà la preghiera in suffragio dei caduti. Un’ulteriore corona di alloro sarà deposta anche al Monumento alle vittime di tutte le guerre, in piazza Unità d’Italia.