1000 Miglia 2021: la corsa più bella del mondo arriva a Montevarchi

di Redazione

La 1000 miglia 2021 passerà per le vie di Montevarchi a partire dalle ore 15.00. Per la cittadina sarà il primo grande evento dopo un anno e mezzo di restrizioni.





La trentanovesima edizione della corsa più bella del mondo passerà da Montevarchi. Il 18 giugno la terza tappa della corsa 1000 Miglia 2021 transiterà lungo le strade di Montevarchi a partire dalle ore 15.15: arrivando da Pestello, attraverserà piazza Giuseppe Garibaldi, proseguirà in via Roma per poi arrivare in piazza Varchi per il controllo timbro. Lo stesso giorno dalle 13.30 sfileranno le vetture iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia, le oltre cento vetture che il prestigioso brand ha dedicato alla corsa.

"Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una serie di opportunità che la nostra città puo' avere nei prossimi anni"-ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini- "Per noi avrà un valore maggiore perchè è il primo grande evento che verrà organizzato dopo un anno e mezzo di forti costrizioni. E' un modo per dare vita alla città, dare il senso di speranza e ripartenza a tutta la comunità."

L’edizione 2021 della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, inizierà mercoledì 16 giugno a Brescia per farvi ritorno sabato 19. Questa edizione inedita di giugno, dedicata al tema “Crossing the Future”, riserverà numerose sorprese, a partire dal percorso. Oltre alle consuete tappe di Roma, Viareggio e Bologna, la 1000 Miglia 2021 presenterà una novità assoluta : per la prima volta il senso di marcia sarà invertito rispetto alle recenti edizioni.

"E' la seconda corsa che facciamo con la mascherina ma devo dire che siamo l'ennessima dimostrazione che se rispettiamo le regole possiamo fare eventi meravigliosi in un Paese meraviglioso" ha detto Giuseppe Cherubini,Vice Presidente del Comitato Operativo delle 1000 Miglia 2021.

375 le auto storiche che parteciperanno alla corsa oltre ad alcuni modelli di particolare pregio iscritti in Lista Speciale. I piloti proseguiranno per piazza Vittorio Veneto, continuando su via Dante Alighieri e attraversando via Fiorentina, viale Luigi Cadorna e Piazzale dei Caduti senza Croce, continuando su via Maestri del Lavoro e via Chiantigiana.